«البورصة» تواصل النزيف.. مليار دينار خسائر أسبوعية جديدة

%4 خسائر السوق الأول و3.4% للعام و1.7% للرئيسي.. وتراجع نتائج النصف الأول المعلنة عزز مسار الهبوط

شريف حمدي

أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع قبل الأخير في يوليو، على استمرار وتيرة الانخفاض التي يشهدها السوق للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تعرضت البورصة لسلسلة خسائر على مدار 7 جلسات متتالية، حتى جلسة أمس التي كسر فيها مؤشر السوق العام موجة التراجعات، بارتفاع محدود جراء عمليات شراء انتقائية على بعض أسهم السوق الأول الذي اغلق أمس مرتفعا.

وفي المقابل، استمر أداء مؤشر السوق الرئيسي الذي يضم غالبية الشركات المدرجة في المنطقة الحمراء بسبب عمليات تصريف على هذه النوعية من الأسهم.

وكان السوق يترقب نتائج النصف الأول للعام المالي الحالي، ولكن يبدو ان النتائج المعلنة حتى الآن جاءت لتعزز المسار الهابط للسوق، وهي نتائج منطقية في ظل الظروف التي مرت بها الشركات خلال فترة النصف الأول وتحديدا منذ شهر مارس الذي شهد بدء تسجيل أول حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومن ثم تأثرت جميع الشركات بالتداعيات السلبية لانتشار الفيروس، ولم تكن الشركات الكويتية في منأى عما يحدث على مستوى العالم في هذا الخصوص.

وفي نهاية جلسة ختام الأسبوع تكون القيمة السوقية للبورصة الكويتية خسرت نحو مليار دينار بنسبة 3.4% ليصل إجمالي الخسائر منذ بداية العام الحالي إلى 21.7%، إذ بلغ أمس 27.77 مليار دينار تراجعا من 28.75 مليار دينار الأسبوع الماضي.

وتراجعت السيولة المتدفقة للسوق على مدار جلسات الأسبوع نتيجة ضعف الطلب على المعروض من الأسهم، إذ بلغت المحصلة الأسبوعية 137 مليون دينار بمتوسط يومي 27.5 مليون دينار، تراجعا من 169 مليون دينار بمتوسط يومي 33.8 مليون دينار الأسبوع الماضي بانخفاض نسبته 19%، وكانت أغلب السيولة تتمركز حول أسهم بيتك وأهلي متحد والوطني وزين وأجيليتي بشكل لافت.

كما تراجعت أحجام التداول خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 37%، إذ بلغت كميات الأسهم المتداولة 561 مليون سهم مقارنة مع 890 مليون سهم الأسبوع الماضي، وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على تراجع المؤشرات وذلك على النحو التالي:

٭ تراجع مؤشر السوق الأول 4% مسجلا 222 نقطة خسائر على وقع تصريف لافت لهذه النوعية من الأسهم على مدار جلسات الأسبوع باستثناء جلسة أمس، ووصل المؤشر إلى 5279 نقطة من 5501 نقطة الأسبوع الماضي.

٭ انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.7% محققا 71 نقطة تراجع ليصل إلى 4076 نقطة انخفاضا من 4147 نقطة.

٭ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 3.4% بنهاية الأسبوع، إذ خسر المؤشر 172 نقطة ليصل إلى 4874 نقطة تراجعا من 5046 نقطة الأسبوع الماضي.