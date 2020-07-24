ارتفاع أسعار النفط بفعل تراجع الدولار

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة في ظل ضعف الدولار الأميركي، على الرغم من أن المخاوف بشأن الطلب النابعة من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتنامي التوتر بين الولايات المتحدة والصين كبحت الأسعار.

ونزل الدولار لأدنى مستوى في شهر مقابل سلة من العملات.

وعادة ما يشجع ضعف الدولار على شراء السلع الأولية المسعرة بالعملة الأميركية مثل النفط، لأنها تصبح أرخص سعرا لحائزي العملات الأخرى.

وبحلول الساعة 0446 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 21 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 43.52 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 41.19 دولار.

وقال إدوارد مويا المحلل لدى أواندا في نيويورك «أسعار الخام تحاول الاستقرار إذ أن التوقعات ما زالت مرتفعة بأن الكونجرس سينجح في إقرار حزمة» دعم أخرى لمواجهة تأثيرات الجائحة.

وأضاف «البيانات الاقتصادية الأميركية الصادرة أمس تظهر أن التعافي الاقتصادي يكابد صعوبات وتضمن إلى حد كبير قدوم المزيد من المساعدة الاتحادية».

وبينما يغذي ارتفاع عدد الإصابات المخاوف بشأن تجدد فرض إجراءات العزل العام الحكومية، فإن المخاوف من تضرر الطلب على النفط تفاقمت جراء توتر بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين في العالم للنفط.

رويترز