6.6 مليارات دولار.. الإنفاق على ألعاب الفيديو خلال «كورونا»

ما زال الكثيرون حول العالم عالقين في بيوتهم، وما زالت ألعاب الفيديو متنفسهم المفضل، لذا، فهي تباع حتى الآن بشكل جيد، وهو ما كشفته أرقام مبيعات الألعاب، التي نشرها موقع «تك كرانش» التقني المتخصص.

بحسب الموقع، فإن شهر يونيو الماضي شهد إنفاق 1.2 مليار دولار على الألعاب، بزيادة %26 عن العام السابق، وهو ما يمثل أعلى رقم في يونيو منذ عام 2009، موضحاً أن النصف الأول من العام الجاري، شهد إجمالي إنفاق 6.6 مليارات دولار على ألعاب الفيديو، وهو أعلى رقم خلال إطار زمني مماثل منذ 2010.

ويوضح الموقع التقني المتخصص، أنه مع وصول إجمالي الإنفاق على ألعاب الفيديو إلى نحو 7 مليارات دولار، فإن هذا المبلغ ليس بسيطاً على الإطلاق، بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الهش الذي يواجهه العالم كله بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتشير الإحصائيات إلى أن الإنفاق على برامج الألعاب بلغ 570 دولاراً للشهر، بزيادة %49 عن 2019، حيث احتلت لعبةThe Last of Us: Part II المركز الأول في يونيو الماضي، ونالت نصيب الأسد، ما جعلها ثالث أفضل الألعاب مبيعاً هذا العام، وتمثل أعلى مبيعات شهرية خلال العام الجاري، حتى الآن، موضحة أن وحدة تحكم «نينتندو سويتش» كانت الأكثر مبيعاً لهذا الشهر.