‫بورصة الكويت تغلق على انخفاض المؤشر العام 12.52 نقطة‬

‫استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على انخفاض مؤشر السوق العام 52ر12 نقطة ليبلغ مستوى 09ر4862 نقطة بنسبة هبوط بلغت 26ر0 في المئة.‬



‫وتم تداول كمية أسهم بلغت 08ر37 مليون سهم تمت عبر 3959 صفقة نقدية بقيمة بلغت 9ر9 مليون دينار كويتي «نحو 63ر36 مليون دولار».‬



‫وانخفض مؤشر السوق الرئيسي خمس نقاط ليبلغ مستوى 98ر4071 نقطة بنسبة هبوط بلغت 12ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 53ر17 مليون سهم تمت عبر 1239 صفقة نقدية بقيمة 1ر1 مليون دينار «نحو 07ر4 مليون دولار».‬



‫كما انخفض مؤشر السوق الأول 28ر16 نقطة ليبلغ مستوى 17ر5263 نقطة بنسبة هبوط بلغت 31ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 55ر19 مليون سهم تمت عبر 2720 صفقة بقيمة 8ر8 مليون دينار «نحو 56ر32 مليون دولار».‬



‫في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 5ر3 نقطة ليبلغ مستوى 22ر4028 نقطة بنسبة هبوط بلغت 09ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر12 مليون سهم تمت عبر 829 صفقة نقدية بقيمة 06ر887 ألف دينار «نحو 2ر3 مليون دولار».‬



‫وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «أولى تكافل» و«أسيكو» و«فجيرة أ» و«كفيك» أما شركات «وطني» و«بيتك» و«أجيليتي» و«أعيان» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «صلبوخ» و«بيت الطاقة» و«إيفا فنادق» و«رماية» الأكثر انخفاضا. ‬