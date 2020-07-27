بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 60.22 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 22ر60 نقطة ليبلغ مستوى 31ر4922 نقطة بنسبة صعود بلغت 24ر1 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 74ر63 مليون سهم تمت عبر 5864 صفقة نقدية بقيمة بلغت 19ر18 مليون دينار «نحو 30ر67 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر2 نقطة ليبلغ مستوى 54ر4074 نقطة بنسبة صعود بلغت 06ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 82ر21 مليون سهم تمت عبر 1447 صفقة نقدية بقيمة 5ر1 مليون دينار «نحو 5ر5 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 96ر88 نقطة ليبلغ مستوى 13ر5352 نقطة بنسبة صعود بلغت 69ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 64ر41 مليون سهم تمت عبر 4417 صفقة بقيمة 6ر16 مليون دينار «نحو 42ر61 مليون دولار».

في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 6ر1 نقطة ليبلغ مستوى 89ر4029 نقطة بنسبة صعود بلغت 04ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 05ر17 مليون سهم تمت عبر 1077 صفقة نقدية بقيمة 2ر1 مليون دينار «نحو 4ر4 مليون دولار».

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «مشاعر» و«صلبوخ» و«إيفا فنادق» و«رماية» أما شركات «أهلي متحد» و«بيتك» و«المباني» و«وطني» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «فجيرة أ» و«بوبيان ب» و«مينا» و«متحدة» الأكثر انخفاضا.