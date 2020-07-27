بورصة فلسطين تغلق على انخفاض بنسبة 0.57% عند 460.15 نقطة{{{article.title}}}

28 يوليو، 2020
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أغلقت ​بورصة فلسطين​ على انخفاض بنسبة 0.57% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 460.15 نقطة، وتصدر سهم “الفلسطينية للكهرباء” قائمة أكبر الرابحين حيث ارتفع بنسبة 1.47%، بينما كان سهم “Jph” أكبر الخاسرين إذ تراجع بنسبة 2.02%.

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