الذهب يقلص مكاسبه بعد صعود قياسي مع توقف تراجع الدولار

قلص الذهب مكاسبه الثلاثاء 28 يوليو بعد صعود قياسي في حين عوض الدولار جزءا من خسائره إلا أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين والمراهنة على تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» على سياسات ميسرة دعم إغراءالذهب كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1943.14 دولار للأونصة بحلول الساعة 0507 بتوقيت غرينتش ولكن دون ذروة عند 1980.57 دولار للأونصة، ويرجع الهبوط إلى مبيعات لجني

الأرباح.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1934.90 دولار.

كما قلصت الفضة مكاسبها وارتفعت 0.7% بعد أن زادت بما يصل إلى 6.4% إلى 26.19 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار من أقل مستوى في عامين مع ترقب السوق إقرار حزمة إنقاذ مالي جديدة.

وفقد البلاتين 1.5% إلى 931.32 دولار وخسر البلاديوم 2.2% إلى 2263.84 دولار.