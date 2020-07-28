بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 96.06 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 06ر96 نقطة ليبلغ مستوى 37ر5018 نقطة بنسبة صعود بلغت 95ر1 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 9ر124 مليون سهم تمت عبر 7588 صفقة نقدية بقيمة بلغت 17ر27 مليون دينار كويتي «نحو 5ر100 مليون دولار أمريكي».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر14 نقطة ليبلغ مستوى 20ر4089 نقطة بنسبة صعود بلغت 36ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 45ر69 مليون سهم تمت عبر 2472 صفقة نقدية بقيمة 8ر3 مليون دينار «نحو 14 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الاول 6ر136 نقطة ليبلغ مستوى 80ر5488 نقطة بنسبة صعود بلغت 55ر2 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 5ر55 مليون سهم تمت عبر 5116 صفقة بقيمة 31ر23 مليون دينار «نحو 2ر86 مليون دولار».

وارتفع مؤشر «رئيسي 50 » 7ر33 نقطة ليبلغ مستوى 62ر4063 نقطة بنسبة صعود بلغت 84ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 31ر59 مليون سهم تمت عبر 1909 صفقة نقدية بقيمة 4ر3 مليون دينار «نحو 5ر12 مليون دولار».

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «الاولى» و«ارجان» و«الخليجي» و«بيت الطاقة» فيما شركات «الاولى» و«اهلي متحد» و«بيتك» و«وطني» الأكثر تداولا في حين كانت شركات «ثريا» و«فجيرة أ» و«التعمير» و«رماية» الأكثر انخفاضا.