«كيبك» تعلن عن تشغيل خط الغاز لمصفاة الزور

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» اليوم الثلاثاء عن إنجاز مرحلة تاريخية هامة من مراحل التشغيل التدريجي لمصفاة الزور عبر إدخال الهيدروكربون لتشغيل خط الغاز للمصفاة.

وقال نائب العضو المنتدب لمشروع مصفاة الزور بالشركة خالد العوضي في تصريح صحفي إن هذا الإنجاز كان ثمرة تضافر الجهود لمجاميع الشركة بمشاركة العمالة الكويتية في مجموعة العمليات ومختلف المجموعات الأخرى في الشركة ومستشاري ومقاولي المشروع.

وأعرب العوضي عن شكره للتعاون الكبير من قبل شركة نفط الكويت والجهود المبذولة من قبلهم لتزويد «كيبك» بإمدادات الغاز لإتمام تشغيل خط الغاز لمصفاة الزور.

وأضاف أن هذا الإنجاز يحمل قيمة خاصة حيث تم إنجازه على الرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا المستجد «كوفيد – 19» الأمر الذي يعكس العزيمة الصادقة للعاملين.

ويعد مشروع مصفاة الزور أكبر مشروع من نوعه لبناء مصفاة تكرير نفط في العالم بطاقة تكريرية 615 ألف برميل يوميا تبنى من مرحلة واحدة وتستطيع تكرير أنواع مختلفة من النفط الخام الكويتي حسب تصميمها.

ويعتبر المشروع أحد المبادرات الرئيسية في استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية حتى عام 2040 التي تهدف الى التوسع في الطاقة التكريرية من خلال بناء مصفاة جديدة لتكرير النفط بطاقة تبلغ 615 ألف برميل يوميا وتمثل 43 في المئة من إجمالي الطاقة التكريرية للدولة.