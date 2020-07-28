اكتشاف غازي ثاني في يوم واحد في مصر

قالت شركة “توتال” الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنها توصلت لكشف غازي في حقل قبالة ساحل مصر بالبحر المتوسط مع شريكتيها “بي.بي” البريطانية و”إيني” الإيطالية.

وذكرت الشركة أن الاكتشاف جرى في بئر “بشروش” في امتياز شمال الحماد الواقع على بعد 11 كيلومترا من الساحل المصري.

وأوضحت أنه لكل من شركتي “إيني” و”بي.بي” حصة 37.5 بالمئة في امتياز شمال الحماد، بينما تبلغ حصة توتال 25 بالمئة.

ويعد هذا ثاني اكتشاف في مصر، اليوم الثلاثاء، حيث أعلنت شركة الطاقة الإيطالية “إيني”، اليوم الثلاثاء، أنه جرى تحقيق كشف نفطي جديد، كما بدأ إنتاج جديد في امتياز جنوب غرب مليحة، في الصحراء الغربية بمصر.