‫«الموانئ» تحقق 50.1 مليون دينار أرباحاً عن السنة المالية 2019-2020‬

‫‫‫أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم الأربعاء، تحقيقها 1ر50 مليون دينار كويتي «نحو 161 مليون دولار أمريكي» أرباحا عن السنة المالية 2019 -2020.‬



‫وقال المدير العام للمؤسسة الشيخ يوسف العبدالله الصباح في بيان صحفي إن هذه الأرباح التي حققتها المؤسسة للعام الثاني على التوالي تعتبر أعلى ربح منذ انشائها على مدى 36 عاما.‬



‫وأضاف أن مجموع أرباح المؤسسة خلال السنوات الخمس الماضية منذ 2015 حتى 2020 تعادل 50 في المئة من الأرباح المحققة منذ إنشاء المؤسسة عام 1979 وحتى 2014.‬



‫وأوضح أنه مقارنة بين الأرباح المحققة قبل تولي الإدارة الحالية في الفترة منذ عام 2010-2015 فقد بلغت الأرباح حينها «8ر88 مليون دينار» «نحو 287 مليون دولار» بينما قفزت أرباح المؤسسة إلى 260 مليون دينار «نحو 841 مليون دولار» أي بنسبة تقارب 250 في المئة بعد تولي الإدارة الحالية.‬



‫وذكر أن ارتفاع أرباح المؤسسة في السنوات الخمس الماضية مقارنة بالسنوات الخمس التي سبقتها يرجع لأسباب تم التخطيط لها وجار تنفيذها ضمن استراتيجية مالية وإدارية وقانونية جديدة وضعتها الإدارة الحالية تعتمد أركانها على محاربة الفساد بكل أنواعه والالتزام بتوصيات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق.‬



‫وبين الشيخ يوسف العبدالله أن متابعة العقود طويلة الأمد وعوائدها على المؤسسة بعد توقفها عشرات السنوات واسترجاع أراضي المؤسسة التي كانت مستغلة عشرات السنوات دون وجه حق والبحث عن تنويع مصادر الإيرادات المختلفة جزء لا يتجزأ من هذه الاركان.‬



‫وتوقع أن تشهد «الموانئ» ارتفاعا إضافيا في الأرباح خلال السنوات الخمس المقبلة نظرا إلى إقبال المؤسسة على تنفيذ حزمة من المشاريع المهمة التنموية التي من شأنها رفع كفاءة وأداء الموانئ التجارية الكويتية الثلاثة والذي ينعكس بلا شك على ارتفاع الأرباح. ‬