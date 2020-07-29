«التأمينات» تحقق 7.34 مليار دولار أرباحاً صافية بالربع الأول

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم الأربعاء تحقيقها أرباحا صافية بقيمة 34ر7 مليار دولار أميركي عن الأداء الاستثماري للربع الأول من السنة المالية للفترة من الأول من أبريل الماضي وحتى 30 يونيو الماضي وهو أعلى أداء فصلي في تاريخ المؤسسة.

وقال نائب المدير العام للمؤسسة لشؤون الاستثمار رائد النصف في تصريح صحفي إن الأداء المتميز في الربع الأول يمثل نقطة تحول في المؤسسة ويعكس حصافة ومتانة السياسة الاستثمارية الجديدة وكفاءة فريق الاستثمار الجديد الذي يضم أكثر من 76 كويتياً.

وأكد النصف أن هذا الأداء يعكس كذلك شمولية سياسة الحوكمة الجديدة التي أثبتت فعاليتها أثناء تقلبات السوق التي بدأت المؤسسة تنفيذها منذ عام 2017.

وأضاف أن «هذا الأداء المتميز على الرغم من تقلبات السوق الناتجة عن جائحة كورونا «كوفيد- 19» وغيرها من تحديات بين الاقتصادات العظمى يعتبر ثمرة الجهود التي قامت بها الإدارة المؤسسة ولجنة الاستثمار وفريق الاستثمار “ولاشك أن هذا الأداء هو نقطة تحول في تاريخ المؤسسة الاستثماري».

وأوضح أنه منذ عام 2017 ولجنة الاستثمار في المؤسسة تتبع استراتيجية استثمارية واضحة تهدف إلى تحقيق عوائد مجدية بمعدل مخاطر منخفض.

وأفاد بأن من ركائز هذه الاستراتيجية التعامل فقط مع أفضل شركات إدارة المحافظ المصنفة في الدول التي نستثمر بها وتخفيض معدل الأموال غير المستثمرة والذي انخفض 2ر37 في المئة من إجمالي أصول المؤسسة.

وبين النصف أن هذا الانخفاض يأتي بحسب الخطة المعتمدة التي تهدف إلى الوصول لنسبة أصول نقدية أو شبه نقدية أقل من 4 في المئة بحلول 31 مارس 2021.

وأكد أن هذه الاستراتيجية تتم مراجعتها دورياً للأخذ بالاعتبار تطورات الأسواق العالمية ولا شك أن المؤسسة اليوم بدأت بقطف ثمار الاستراتيجية الاستثمارية الجديدة للمؤسسة.