‫بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 50.14 نقطة‬

‫أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشر السوق العام 14ر50 نقطة ليبلغ مستوى 23ر4968 نقطة بنسبة هبوط بلغت 1 في المئة.‬



‫وتم تداول كمية اسهم بلغت 29ر133 مليون سهم تمت عبر 7172 صفقة نقدية بقيمة بلغت 72ر29 مليون دينار كويتي «نحو 9ر109 مليون دولار أمريكي».‬



‫وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر3 نقطة ليبلغ مستوى 97ر4085 نقطة بنسبة هبوط بلغت 08ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 9ر65 مليون سهم تمت عبر 2322 صفقة نقدية بقيمة 08ر3 مليون دينار «نحو 3ر11 مليون دولار».‬



‫كما انخفض مؤشر السوق الاول 53ر73 نقطة ليبلغ مستوى 27ر5415 نقطة بنسبة هبوط بلغت 34ر1 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 31ر67 مليون سهم تمت عبر 4850 صفقة بقيمة 6ر26 مليون دينار «نحو 42ر98 مليون دولار».‬



‫وانخفض مؤشر «رئيسي 50» 02ر16 نقطة ليبلغ مستوى 60ر4047 نقطة بنسبة هبوط بلغت 39ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 33ر59 مليون سهم تمت عبر 1852 صفقة نقدية بقيمة 8ر2 مليون دينار «نحو 36ر10 مليون دولار».‬



‫وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «التخصيص» و«وربة كبيتل» و«تمدين أ» و«أسمنت خليج» أما شركات «الأولى» و«خليج ب» و«بيتك» و«أهلي متحد» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «الإنماء» و«يونيكاب» و«خليج ب» و«أصول» الأكثر انخفاضا. ‬