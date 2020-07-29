«الإحصاء»: ارتفاع التضخم محليا 1.75 بالمئة في يونيو الماضي

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين «التضخم» في الكويت بنسبة 75ر1 بالمئة في شهر يونيو الماضي على أساس سنوي.



وقالت «الإحصاء» في نشرتها الشهرية عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادرة اليوم الأربعاء إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 35ر0 في المئة في يونيو الماضي مقارنة بشر مايو الماضي على أساس شهري.



وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى «الأغذية والمشروبات» ارتفع في يونيو الماضي 14ر3 في المئة مقارنة بيونيو عام 2019 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية «السجائر والتبغ» بنسبة 29ر3 في المئة.



وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة «الملبوسات» ارتفع 18ر3 في المئة على أساس سنوي في حين استقرت أسعار مجموعة «خدمات المسكن».



وذكرت أن معدل التضخم في المجموعة الخامسة «المفروشات المنزلية» ارتفع بنسبة 35ر3 في المئة كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة السادسة «الصحة» بنسبة 47ر1 في المئة في حين شهدت أسعار المجموعة السابعة «النقل» ارتفاعا بنسبة 24ر0 في المئة.



وأفادت أن أسعار المجموعة الثامنة «الاتصالات» ارتفعت بنسبة 30ر3 في المئة على أساس سنوي في حين انخفض معدل التضخم في المجموعة التاسعة «الترفيه والثقافة» بنسبة 37ر0 في المئة وارتفعت وأسعار المجموعة العاشرة «التعليم» بنسبة 72ر1 في المئة.



ولفتت «الإحصاء» إلى ارتفاع أسعار مجموعة «المطاعم والفنادق» نحو 49ر0 في المئة وأسعار مجموعة «السلع والخدمات المتنوعة» 28ر5 ي المئة.



والرقم القياسي لأسعار المستهلك هو أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.