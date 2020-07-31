بورصة لندن: ربما نبيع بورصة ميلانو لضمان صفقة “رفينيتيف”{{{article.title}}}

قالت بورصة ​لندن​ «LON:LSE» للأوراق المالية إنها ربما تبيع كل أو جزءا من بورصا إيطاليانا للمساعدة في إتمام صفقتها للاستحواذ على رفينيتيف بقيمة 27 مليار دولار، في خطوة قد تطلق حرب عروض بين بورصات أوروبا على أصول ميلانو.

وقالت الشركة المشغلة ل​بورصة لندن​ إنها بدأت “مباحثات استكشافية” قد تسفر عن بيع “إم.تي.إس”، منصة تداول السندات التابعة لبورصا إيطاليانا، أو ذراعها الإيطالية بالكامل.

وأعلنت بورصة لندن عن الاستحواذ المقترح على “رفينيتيف” في العام الماضي، وهو ما سيوسع أنشطتها للتداول ويجعلها موزعا ومصدرا رئيسيا لبيانات السوق، وهو قطاع مربح وسريع النمو. كما سيجعل منها منافسا لـ”بلومبرج”.