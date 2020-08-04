‫بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشر العام 36.15 نقطة‬

‫استهلت بورصة الكويت تعاملات ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 15ر36 نقطة ليبلغ مستوى 38ر5004 نقطة بنسبة صعود بلغت 73ر0 في المئة.‬



‫وتم تداول كمية اسهم بلغت 6ر76 مليون سهم عبر 5451 صفقة نقدية بقيمة 7ر19 مليون دينار «نحو 89ر72 مليون دولار».‬



‫وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر5 نقطة ليبلغ مستوى 70ر4080 نقطة بنسبة هبوط بلغت 13ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 7ر27 مليون سهم تمت عبر 1464 صفقة نقدية بقيمة 6ر1 مليون دينار «نحو 9ر5 مليون دولار».‬



‫كما ارتفع مؤشر السوق الاول 8ر56 نقطة ليبلغ مستوى 07ر5472 نقطة بنسبة صعود بلغت 05ر1 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 9ر48 مليون سهم تمت عبر 3987 صفقة بقيمة 08ر18 مليون دينار «نحو 8ر66 مليون دولار».‬



‫في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 3ر3 نقطة ليبلغ مستوى 96ر4050 نقطة بنسبة صعود بلغت 08ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 44ر18 مليون سهم تمت عبر 975 صفقة نقدية بقيمة 1ر1 مليون دينار «نحو 07ر4 مليون دولار».‬



‫وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «فنادق» و«كويت ت» و«رماية» و«أرجان» اما شركات «أهلي متحد» و«بيتك» و«خليج ب» و«بتروجلف» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «عمار» و«قابضة م ك» و«بيت الطاقة» و«العيد» الأكثر انخفاضا.‬