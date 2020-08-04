أدنوك الإماراتية تؤسس مشروعاً للشحن مع وانهوا للصناعات الكيميائية

‫أعلنت أدنوك للإمداد والخدمات، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، الثلاثاء أنها أسست شركة شحن مشتركة مع مجموعة وانهوا الصينية للصناعات الكيميائية.‬

‫وقالت أدنوك في بيان إن الشركة الجديدة، التي تحمل اسم ايه.دبليو للملاحة، سُجلت في سوق أبوظبي العالمي.‬

‫وستدير ايه.دبليو للملاحة أسطولا من ناقلات الغاز العملاقة وناقلات المنتجات التي ستنقل منتجات أدنوك إلى قواعد التصنيع التابعة لمجموعة وانهوا في الصين وأنحاء العالم.‬

‫وأضاف البيان أن الشركة تعتزم أيضا “الاستفادة من الفرص الأخرى في الأسواق العالمية لزيادة كفاءة الأداء التجاري لأسطولها”.‬

‫يأتي تأسيس الشركة الجديدة في أعقاب إبرام عقد مدته عشرة أعوام لتوريد الغاز الطبيعي المسال في نوفمبر تشرين الثاني 2018 بين أدنوك ووانهوا.‬