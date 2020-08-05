‫أسعار النفط ترتفع في ظل انخفاض كبير للمخزونات الأميركية‬

‫ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء 5 أغسطس، بعد أن أظهرت بيانات المخزون انخفاضا كبيرا في مخزونات النفط الخام الأميركية على الرغم من أن المخاوف بشأن الطلب على الوقود حدت من المكاسب في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 على مستوى العالم.‬

‫وصعد خام برنت 31 سنتا أو ما يعادل 0.7% إلى 44.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش.‬

‫وارتفع العقد 0.6% أمس الثلاثاء لأعلى مستوى إغلاق منذ السادس من مارس آذار.‬

‫وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا أو ما يوازي 0.6% إلى 41.96 دولار للبرميل. وأنهى العقد تعاملات أمس الثلاثاء مرتفعا 1.7% وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أواخر يوليو تموز.‬

‫وبحسب بيانات من معهد البترول الأميركي، انخفضت مخزونات الخام 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول أغسطس آب إلى 520 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض ثلاثة ملايين برميل.‬

‫ومن المقرر أن تصدر الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم.‬

‫لكن حالات الإصابة بفيروس كورونا تواصل الارتفاع عالميا. وفي الولايات المتحدة، بلغ عدد الوفيات ما يزيد عن ألف حالة يوميا،‬

‫بينما اضطرت عشرات الولايات لتعليق خططها لإعادة فتح اقتصاداتها أو التراجع عن تلك الخطط.‬

‫ومما ساهم في دعم المعنويات إشارات على أن المحادثات بين النواب الديمقراطيين في الكونغرس والبيت الأبيض بشأن حزمة جديدة للدعم المالي بسبب فيروس كورونا بدأت تتحرك في الاتجاه الصحيح على الرغم من أن الطرفين ما زالا في حالة خلاف.‬

‫كما أظهرت بيانات المصانع الأميركية هذا الأسبوع تحسنا في الطلبيات، وهو ما يراه بعض المحللين على أنه يوفر تخفيفا للقلق بشأن المخاطر التي تواجه أي انتعاش.‬