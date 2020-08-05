‫بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 7.8 نقطة‬

‫أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاربعاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 8ر7 نقطة ليبلغ مستوى 18ر5012 نقطة بنسبة صعود بلغت 16ر0 في المئة.‬



‫وتم تداول كمية اسهم بلغت 3ر101 مليون سهم عبر 5713 صفقة نقدية بقيمة 3ر25 مليون دينار «نحو 55ر88 مليون دولار».‬



‫وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر14 نقطة ليبلغ مستوى 20ر4066 نقطة بنسبة هبوط بلغت 36ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 4ر40 مليون سهم تمت عبر 1965 صفقة نقدية بقيمة 1ر2 مليون دينار «نحو 3ر7 مليون دولار».‬



‫كما ارتفع مؤشر السوق الاول 9ر18 نقطة ليبلغ مستوى 97ر5490 نقطة بنسبة صعود بلغت 35ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 2ر23 مليون سهم تمت عبر 3748 صفقة بقيمة 2ر23 مليون دينار «نحو 22ر81 مليون دولار».‬



‫في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 5ر2 نقطة ليبلغ مستوى 49ر4053 نقطة بنسبة صعود بلغت 06ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 9ر30 مليون سهم تمت عبر 1283 صفقة نقدية بقيمة 6ر1 مليون دينار «نحو 6ر5 مليون دولار».‬



‫وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «بتروجلف» و«المباني» و«صلبوخ» و«الاولى» اما شركات «اهلي متحد» و«خليج ب» و«بتروجلف» و«بيتك» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «ثريا» و«عقار» و«السورية» و«وربة كبيتل» الأكثر انخفاضا.‬