‫بورصة الكويت تغلق على انخفاض المؤشر العام 2.3 نقطة‬

‫اغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الاسبوعية اليوم الخميس على انخفاض مؤشر السوق العام 3ر2 نقطة ليبلغ مستوى 79ر5009 نقطة بنسبة هبوط بلغت 05ر0 في المئة.‬



‫وتم تداول كمية اسهم بلغت 9ر149 مليون سهم تمت عبر 6178 صفقة نقدية بقيمة بلغت 7ر25 مليون دينار «نحو 9ر89 مليون دولار».‬



‫وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر6 نقطة ليبلغ مستوى 77ر4072 نقطة بنسبة صعود بلغت 16ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 17ر93 مليون سهم تمت عبر 2462 صفقة نقدية بقيمة 7ر2 مليون دينار «نحو 4ر9 مليون دولار». كما انخفض مؤشر السوق الاول 8ر6 نقطة ليبلغ مستوى 13ر5484 نقطة بنسبة هبوط بلغت 12ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 7ر56 مليون سهم تمت عبر 3716 صفقة بقيمة 9ر22 مليون دينار «نحو 15ر80 مليون دولار».‬



‫في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 9ر0 نقطة ليبلغ مستوى 46ر4054 نقطة بنسبة صعود بلغت 02ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 19ر85 مليون سهم تمت عبر 1867 صفقة نقدية بقيمة 3ر2 مليون دينار «نحو 05ر8 مليون دولار». وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «ثريا» و«آن» و«خليج ت» و«السلام» اما شركات «بتروجلف» و«بيتك» و«آن» و«اهلي متحد» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «الديرة» و«مراكز» و«فنادق» و«عمار» الأكثر انخفاضا.‬