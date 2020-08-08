‫سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 9 سنتات ليبلغ 44.97 دولار‬

‫ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 9 سنتات ليبلغ 97ر44 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 88ر44 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.‬



‫وفي الأسواق العالمية جرت تسوية خام برنت على انخفاض 69 سنتا ليبلغ 40ر44 دولار للبرميل في حين فقد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 73 سنتا لتجري تسويته عند 22ر41 دولار.‬