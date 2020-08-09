أرباح أرامكو السعودية تتراجع 73% في الربع الثاني إلى 24.6 مليار ريال

تراجعت الأرباح الصافية لشركة أرامكو السعودية 73% على أساس سنوي بالربع الثاني من 2020 إلى 24.6 مليار ريال، بالمقارنة مع نحو 93 مليارا كانت قد سجلتها الشركة في الربع الثاني 2019، بحسب بيان للشركة على موقع “تداول”.

وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال «حوالي 18.75 مليار دولار» عن الربع الثاني من عام 2020، موضحة إنه سيتم دفعها في الربع الثالث، هذا وقد تم دفع أرباح الربع الأول بنفس القيمة في الربع الثاني.

وعزت أرامكو، أكبر منتج للخام في العالم، تراجع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض أسعار النفط الخام وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات، وقابل ذك جزئيًا الانخفاض في ريع الإنتاج الناشئ عن تراجع أسعار النفط الخام، وكذلك الانخفاض في معدل الريع من 20% إلى 15%، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة نتيجة لانخفاض الأرباح، وارتفاع الدخل الآخر المتعلق بمبيعات منتجات الغاز.

كما تراجعت أرباح الشركة بالنصف الأول بنسبة 50% إلى 87.1 مليار ريال، مقارنة مع حوالي 176 مليارا في النصف الأول من 2019.

وتراجعت ربحية السهم إلى 0.44 ريال في النصف الأول 2020، مقابل 0.88 ريالا قبل عام.

وأوضحت الشركة أن صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بلغ 46.3 مليار ريال «حوالي 12.3 مليار دولار» في الربع الثاني، في حين بلغ 130.4 مليار ريال «حوالي 34.8 مليار دولار» في النصف الأول

وأضافت أن التدفقات النقدية الحرة بلغت 22.9 مليار ريال «نحو 6.1 مليار دولار» في الربع الثاني، في حين بلغت 79.2 مليار ريال «21.1 مليار دولار» في النصف الأول.