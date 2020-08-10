“إكس بينغ” تتقدم بطلب لطرح أسهمها للإكتتاب العام في البورصة الأميركية{{{article.title}}}

تقدمت شركة ​السيارات الكهربائية​ الصينية “إكس بينغ موتورز” بأوراقها إلى بورصة نيويورك من أجل الطرح العام الأولي لأسهمها.

وتبيع “إكس بينغ” في الوقت الراهن سيارتين كهربائيتين وهما “جي3” الرياضية متعددة الأغراض، وسيارة “بي7” السيدان والتي تنافس مع سيارة “​تسلا​” “موديل 3”.

ولفتت الشركة في بيان، الإفصاح لـ”هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية” أنها تنوي إصدار ثالث سياراتها الكهربائية في العام المقبل، فيما لم تفصح عن عدد الأسهم من فئة “إيه” العادية التي تنوي بيعها.

وسجلت الشركة الصينية التي تأسست في عام 2015 إيرادات بقيمة مليار يوان «141.9 مليون دولار» في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ1.23 مليار يوان خلال نفس الفترة من العام الماضي.