بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 24.21 نقطة

اغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 21ر24 نقطة ليبلغ مستوى 36ر5053 نقطة بنسبة صعود بلغت 48ر0 في المئة.



وتم تداول كمية اسهم بلغت 05ر195 مليون سهم عبر 6778 صفقة نقدية بقيمة 14ر29 مليون دينار «نحو 99ر101 مليون دولار».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر2 نقطة ليبلغ مستوى 72ر4077 نقطة بنسبة صعود 06ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 6ر129 مليون سهم تمت عبر 3306 صفقة نقدية بقيمة 10ر4 مليون دينار «نحو 35ر14 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الاول 06ر35 نقطة ليبلغ مستوى 95ر5546 نقطة بنسبة صعود بلغت 64ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 3ر65 مليون سهم تمت عبر 3472 صفقة بقيمة 03ر25 مليون دينار «نحو 55ر88 مليون دولار ».



في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» نقطة واحدة ليبلغ مستوى 18ر4067 نقطة بنسبة هبوط بلغت 02ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 4ر111 مليون سهم تمت عبر 2407 صفقة نقدية بقيمة 3ر3 مليون دينار «نحو 55ر11 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «ثريا» و«وربة كبيتل» و«ارجان» و«اولى تكافل» اما شركات «بتروجلف» و«اهلي متحد» و«السلام» و«آن» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «فجيرة أ» و«كفيك» و«فنادق» و«متحدة» الأكثر انخفاضا.