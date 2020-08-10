«المركزي»: عرض النقد ارتفع 1.7 في المئة يونيو الماضي

أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع «ن2» بنسبة 7ر1 في المئة في يونيو الماضي على أساس شهري مسجلا 1ر40 مليار دينار «نحو 3ر132 مليار دولار أمريكي».



وأوضحت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية لوكالة الانباء الكويتية أن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت في يونيو الماضي 1ر2 في المئة لتبلغ 3ر35 مليار دينار «نحو 4ر116 مليار دولار».



وأضافت الادارة أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية انخفضت 8ر3 في المئة لتبلغ 3ر2 مليار دينار «نحو 7ر7 مليار دولار» في حين قفز اجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار المتمثل بسندات «المركزي» بنسبة 8ر13 في المئة مسجلا 9ر2 مليار دينار «نحو 5ر9 مليار دولار».



وأشارت الى أن اجمالي موجودات البنوك المحلية انخفض بنسبة 1ر0 في المئة ليسجل 72 مليار دينار «نحو 237 مليار دولار» موضحة أن صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية انخفض 9ر1 في المئة ليبلغ 7ر7 مليار دينار «نحو 5ر25 مليار دولار».



وذكرت أن ودائع لأجل لدى «المركزي» استقرت في يونيو الماضي عند 3ر2 مليار دينار «نحو 5ر7 مليار دولار» في حين ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية بنسبة 2ر0 في المئة لتبلغ 39 مليار دينار «نحو 7ر128 مليار دولار».



ولفتت الى أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد استقر عند 5ر1 في المئة في حين قفز تمويل الواردات الكويتية 8ر13 في المئة في يونيو الماضي مسجلا 301 مليون دينار «نحو 993 مليون دولار» بينما انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار في يونيو عند 7ر307 فلس.



ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية او ودائع تحت الطلب في حين يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة الى النقود الجارية حسابات ودائع الاجل وحسابات التوفير.