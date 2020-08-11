بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 46.21 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 21ر46 نقطة ليبلغ مستوى 57ر5009 نقطة بنسبة صعود بلغت 91ر0 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 15ر193 مليون سهم تمت عبر 7019 صفقة نقدية بقيمة بلغت 07ر38 مليون دينار «نحو 5ر133 مليون دولار».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50ر16 نقطة ليبلغ مستوى 22ر4094 نقطة بنسبة صعود بلغت 40ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر114 مليون سهم تمت عبر 2929 صفقة نقدية بقيمة 3ر4 مليون دينار «نحو 05ر15 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الاول 05ر61 نقطة ليبلغ مستوى 5608 نقطة بنسبة صعود بلغت 10ر1 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 40ر78 مليون سهم تمت عبر 4090 صفقة بقيمة 6ر33 مليون دينار «نحو 6ر117 مليون دولار».



بدوره ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 26ر28 نقطة ليبلغ مستوى 44ر4095 نقطة بنسبة صعود بلغت 69ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 88ر84 مليون سهم تمت عبر 1879 صفقة نقدية بقيمة 18ر3 مليون دينار «نحو 13ر11 مليون دولار».



وكانت شركات «فجيرة أ» و«بيت الطاقة» و«ثريا» و«كميفك» الأكثر ارتفاعا أما شركات «بتروجلف» و«السلام» و«بيتك» و«أهلي متحد» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «أسمن خليج» و«انجازات» و«حيات كوم» و«الديرة» الأكثر انخفاضا.