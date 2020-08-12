‫بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 52.6 نقطة‬

اغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 6ر52 نقطة ليبلغ مستوى 26ر5152 نقطة بنسبة صعود بلغت 03ر1 في المئة.



وتم تداول كمية اسهم بلغت 2ر206 مليون سهم تمت عبر 8084 صفقة نقدية بقيمة بلغت 18ر44 مليون دينار «نحو 6ر154 مليون دولار».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر8 نقطة ليبلغ مستوى 63ر4102 نقطة بنسبة صعود بلغت 21ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 3ر102 مليون سهم تمت عبر 3336 صفقة نقدية بقيمة 5ر4 مليون دينار «نحو 7ر15 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الاول 7ر74 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5682 نقطة بنسبة صعود بلغت 33ر1 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 8ر103 مليون سهم تمت عبر 4748 صفقة بقيمة 6ر39 مليون دينار «نحو 6ر138 مليون دولار».



في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 8ر17 نقطة ليبلغ مستوى 28ر4113 نقطة بنسبة صعود بلغت 44ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 7ر86 مليون سهم تمت عبر 2541 صفقة نقدية بقيمة 8ر3 مليون دينار «نحو 3ر13 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «كفيك» و«متحدة» و«حيات كوم» و«اولى تكافل» اما شركات «اهلي متحد» و«بتروجلف» و«بيتك» و«آن» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «اسس» و«السورية» و«بتروجلف» و«المدينة» الأكثر انخفاضا.