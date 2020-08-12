«التجارة»: 326 ترخيصا للشركات عبر «النافذة الواحدة».. يوليو الماضي

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إنه تم إصدار 326 ترخيصا للشركات عبر مركز الكويت للأعمال «النافذة الواحدة» خلال شهر يوليو الماضي.



وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن هذه التراخيص شملت 285 ترخيصا لشركات الأشخاص و8 للشركات الحرة متناهية الصغر اضافة إلى 33 خاصة للمركبات المتنقلة.



وأضافت أن «النافذة» تلقت 3959 طلبا لتأسيس شركات الأشخاص اعتمد منها 1876 طلبا وتم تأسيس 402 شركة وجار تأسيس 1362 أخرى.