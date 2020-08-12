مجلس ادارة «شمال الزور» يوصي بتوزيع أرباح نقدية بواقع 25 فلساً للسهم

أوصى مجلس إدارة شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه بتوزيع أرباح نقدية بواقع 25 فلسا للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.



وقالت الشركة في بيان اليوم الاربعاء أن التوصية ستدرج ضمن بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي ليتم التصويت عليها من قبل مساهمي الشركة وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الدائنة.



واوضحت أن هذه أول عملية توزيع أرباح تقوم بها الشركة وهي متعلقة بالأرباح المرحلة من سنة 2017 إلى سنة 2019 منوهة بان صافي ارباح العام الماضي بلغت 3ر12 مليون دينار كويتي «نحو 05ر43 مليون دولار اميركي».



وتهدف الشركة التي من المقرر أن يتم إدراج أسهمها في بورصة الكويت «السوق الأول» اعتبارا من يوم الأحد المقبل لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية بعد الإدراج.



واضافت الشركة في بيانها انه بعد الحصول على موافقة الجهات الدائنة سوف يتم تضمين توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح ضمن بنود جدول أعمال الاجتماع ليتم التصويت عليها من قبل مساهمي الشركة.



وتعد شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه أول شركة لتوليد الطاقة وتحلية المياه وأول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يتم إدراجه في بورصة الكويت علما أن شركة الوطني للاستثمار هي مستشار الإدراج.



ويأتي الإدراج مكملا لنجاح عملية توزيع 50 في المئة من أسهم رأس مال الشركة على المواطنين الكويتيين عبر اكتتاب عام جرى في الربع الأخير من عام 2019 والذي شهد إقبالا كبيرا حيث تم تغطيته بمعدل 127 في المئة وشارك فيه أكثر من 127 ألف مستثمرا.



وتوزع النسبة المتبقية من رأس مال الشركة والبالغة 50 في المئة بين جهات تابعة للدولة والقطاع الخاص حيث تمتلك الدولة 10 في المئة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار «5 في المئة» والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «5 في المئة».



ويملك الشريك الاستراتيجي نسبة 40 في المئة ممثلا بتحالف مكون من كل من شركة «إنجي الفرنسية وسوميتومو كوربوريشن اليابانية وشركة عبد الله حمد الصقر وإخوانه.