«شمال الزور» توصي بتوزيع 25 فلساً نقداً.. وتعقد عموميتها عقب الإدراج بالبورصة

أوصى مجلس إدارة شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه خلال اجتماعه الذي انعقد في 6 الجاري، بتوزيع أرباح نقدية بواقع 25 فلسا للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، على أن تندرج التوصية ضمن بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي، ليتم التصويت عليها من قبل مساهمي الشركة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الدائنة.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي، ان هذه أول عملية توزيع أرباح تقوم بها، وهي متعلقة بالأرباح المرحلة من سنة 2017 إلى سنة 2019، مشيرة إلى انها تستعد حاليا لإدراج أسهمها في بورصة الكويت «السوق الأول» يوم الأحد 16 الجاري، ثم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية بعد الإدراج، وأنه بعد الحصول على موافقة الجهات الدائنة، سيتم تضمين توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح ضمن بنود جدول أعمال الاجتماع ليتم التصويت عليها من قبل مساهمي الشركة.

وأشارت الشركة إلى ان أبرز أبرز النتائج المالية لمدة 3 سنوات، بالفترة من 2017 إلى 2019، جاءت بتحقيق صافي ربح بلغ 17.8 مليون دينار في 2017، و12.1 مليون دينار في 2018، و12.3 مليون دينار في 2019، فيما حققت الشركة إيرادات بلغت 46.2 مليون دينار في 2017، و51.2 مليون دينار في 2018، و51.1 مليون دينار في 2019.

وبلغت تكاليف التشغيل 14.1 مليون دينار في 2017، و14.2 مليون دينار في 2018، و14.8 مليون دينار في 2019.