بورصة الكويت تغلق تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 26.17 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على انخفاض مؤشر السوق العام 17ر26 نقطة ليبلغ مستوى 09ر5126 نقطة بنسبة هبوط بلغت 51ر0 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر134 مليون سهم تمت عبر 6472 صفقة نقدية بقيمة بلغت 80ر23 مليون دينار «نحو 3ر83 مليون دولار».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 81ر18 نقطة ليبلغ مستوى 82ر4083 نقطة بنسبة هبوط بلغت 46ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر82 مليون سهم تمت عبر 3327 صفقة نقدية بقيمة 3ر4 مليون دينار «نحو 05ر15 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر29 نقطة ليبلغ مستوى 91ر5652 نقطة بنسبة هبوط بلغت 53ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر52 مليون سهم تمت عبر 3145 صفقة بقيمة 4ر19 مليون دينار «نحو 9ر67 مليون دولار».



في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 4ر25 نقطة ليبلغ مستوى 82ر4087 نقطة بنسبة هبوط بلغت 62ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر58 مليون سهم تمت عبر 2421 صفقة نقدية بقيمة 5ر3 مليون دينار «نحو 25ر12مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «حيات كوم» و«أسس» و«فجيرة أ» و«يونيكاب» أما شركات «أهلي متحد» و«بتروجلف» و«بيتك» و«آن» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «أولى تكافل» و«بتروجلف» و«وربة كيبتل» و«نابيسكو» الأكثر انخفاضا.