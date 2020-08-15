‫أرباح الصالحية العقارية ترتفع إلى 20.3 مليون دينار‬

أعلنت شركة «الصالحية العقارية» عن تحقيق صافي ربح بمبلغ 32ر20 مليون دينار كويتي «نحو 05ر71 مليون دولار اميركي» بربحية سهم 1ر41 فلس عن النصف الأول من العام 2020.



واوضحت الشركة في بيان اليوم السبت أن الارباح المحققة في النصف الأول مقابل صافي ربح قدره 2ر8 مليون دينار «نحو 7ر28 مليون دولار» وربحية سهم 7ر16 فلس للفترة المقارنة من العام الماضي بارتفاع نسبته 147 في المئة وذلك بدعم من النتائج الإيجابية لصفقة التخارج التي أنجزتها الشركة مؤخرا على استثماراتها في ألمانيا.



واضافت أن الإيرادات التشغيلية «عمليات عقارية وعمليات فندقية» للشركة بنهاية النصف الأول انخفضت بمبلغ 8ر7 مليون دينار «نحو 3ر27 مليون دولار» بما يعادل 52 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية.



ولفتت الى أن المصروفات التشغيلية انخفضت بمبلغ 818 ألف دينار «نحو 8ر2 مليون دولار» بنسبة 22 في المئة فيما ارتفعت قيمة موجودات الشركة بنسبة 10 في المئة إلى 380 مليون دينار «نحو 33ر1 مليار دولار» مقارنة مع 347 مليون دينار «نحو 21ر1 مليار دولار» وارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 166 مليون دينار «نحو 581 مليون دولار» بنسبة 12 في المئة مقابل الفترة المقارنة من العام السابق.



ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة الشركة غازي النفيسي ان الشركة خلال تلك الفترة لم تتوان عن تنفيذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية للحد من تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على نشاط الشركة في الداخل والخارج.



واكد النفيسي ان الشركة التزمت بجميع القرارات والإجراءات الصادرة عن الجهات الرسمية بهدف توفير الحماية والسلامة لجميع مرتادي وموظفي مرافق الشركة.



واشار الى أن إدارة الشركة عملت على اتخاذ القرارات اللازمة التي تضمن استقرار إيراداتها واستمرار الأعمال الإنشائية للمشاريع قيد الإنشاء سواء في الكويت «مشروع العاصمة» أو داخل المملكة المتحدة.



واشاد بنجاح الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي في إتمام صفقة بيع ما نسبته 90 في المئة من حصتها في شركة هدية القابضة في جمهورية ألمانيا «شركة مملوكة بنسبة 89ر90 في المئة وتمتلك عددا من أرقى العقارات التي تقدم خدمة الرعاية الصحية والسكنية لكبار السن والمتقاعدين».



واوضح أن القيمة الإجمالية للصفقة بلغت ما يعادل 28 مليون دينار «نحو 98 مليون دولار» فيما بلغت أرباح الشركة 8ر21 مليون دينار «نحو 3ر76 مليون دولار».



واضاف أن الشركة بدأت في تسديد تمويلات مصرفية تخص الشركة وشركتها التابعة «شركة العاصمة العقارية» بقيمة 28 مليون دينار «نحو 98 مليون دولار» لدعم تخفيض تكاليف التمويل المدفوعة ومن ثم تخفيض إجمالي المطلوبات في قائمة المركز المالي للشركة بنفس القيمة.