«المواشي» تحقق 1.8 مليون دينار أرباحاً صافية بالنصف الأول من 2020

أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي تحقيقها أرباحا صافية بلغت 8ر1 مليون دينار كويتي «نحو 8ر5 مليون دولار اميركي» خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 3ر1 مليون دينار «نحو 2ر4 مليون دولار» عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة وليد الرومي في بيان صحفي اليوم الاحد إن الشركة حققت في النصف الأول ايرادات تشغيلية بلغت 40 مليون دينار «نحو 5ر130 مليون دولار» مقابل 31 مليون دينار «نحو 101 مليون دولار» عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف الرومي ان تكاليف التشغيل ارتفعت خلال النصف الأول حيث بلغت 35 مليون دينار «نحو 2ر114 مليون دولار» مقابل 26 مليون دينار «نحو 8ر84 مليون دولار» عن الفترة ذاتها من عام 2019 مبينا ان هذا الارتفاع نتيجة زيادة أسعار الاغنام بنسبة 20 في المئة وارتفاع تكاليف النقل والشحن.

وأوضح ان المؤشرات المالية الرئيسية لهذا العام جاءت نتيجة وجود دعم حكومي بمبلغ 956 ألف دينار «نحو 1ر3 مليون دولار» خلال الربع الثاني من العام الحالي مضيفا ان هذا الدعم ساهم في تحمل الشركة تثبيت أسعار منتجاتها.

ومن جهته أكد الرئيس التنفيذي للشركة أسامة بودي أن الشركة ملتزمة بتنفيذ استراتيجيتها التشغيلية لتحقيق الأهداف المنشودة كافة بما يعود بالمنفعة على المستهلكين والمساهمين وتعزيز مفهوم «الجودة والحلال» الذي تتبناه الشركة.

وأفاد بودي بأنه على الرغم من كل التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» إلا أن الشركة استمرت في توفير احتياجات المواطنين والمقيمين حيث قامت بتفعيل خطة الطوارئ الموضوعة مسبقا لتلبية احتياجات السوق من اللحوم.

وذكر ان استحواذ الشركة على سفينتها الجديدة «الكويت» في مارس الماضي ساهم برفع اجمالي أصول الشركة بنسبة نحو 26 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأشار الى انه من المتوقع تأثر الأداء التشغيلي للشركة في الربع الثالث من العام الحالي بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» واستمرار توقف تصدير الأغنام في استراليا خلال فصل الصيف.

يذكر ان شركة نقل وتجارة المواشي أسست باعتبارها شركة كويتية مساهمة عامة في 1973 وتمتلك سفنا مخصصة لنقل الماشية كما انها أقدم شركة لتجارة المواشي الأسترالية في المنطقة.