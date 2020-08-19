بورصة الكويت تغلق تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 10.77 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 77ر10 نقطة ليبلغ مستوى 5213 نقطة بنسبة صعود بلغت 21ر0 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 01ر177 مليون سهم تمت عبر 9576 صفقة نقدية بقيمة بلغت 30ر33 مليون دينار «نحو 55ر116 مليون دولار».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر3 نقطة ليبلغ مستوى 58ر4140 نقطة بنسبة صعود بلغت 10ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر94 مليون سهم تمت عبر 3310 صفقات نقدية بقيمة 4ر6 مليون دينار «نحو 4ر22 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الأول 12ر14 نقطة ليبلغ مستوى 92ر5754 نقطة بنسبة صعود بلغت 25ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 37ر82 مليون سهم تمت عبر 6266 صفقة بقيمة 8ر26 مليون دينار «نحو 8ر93 مليون دولار».



في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 9ر4 نقطة ليبلغ مستوى 61ر4151 نقطة بنسبة صعود بلغت 12ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر82 مليون سهم تمت عبر 2624 صفقة نقدية بقيمة 6ر5 مليون دينار «نحو 6ر19 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «ريم» و«أرزان» و«إيفا فنادق» و«يونيكاب» أما شركات «أرزان» و«أهلي متحد» و«شمال الزور» و«آلافكو» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «كفيك» و«عقار» و«أولى تكافل» و«وربة ت» الأكثر انخفاضا.