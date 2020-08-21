الذهب يرتفع عالميا مع عودة المخاوف الاقتصادية

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع عودة المخاوف الاقتصادية العالمية ووسط ترقب بيانات اقتصادية أمريكية.

ويتلقى الذهب الدعم من هبوط عوائد السندات بالإضافة للتوترات الجيوسياسية المستمرة بين أكبر اقتصادين حول العالم، إضافة إلى البيانات الاقتصادية المحبطة.

وعاود عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية في الصعود أعلى مليون طلب في الأسبوع الماضي على غير المتوقع، في تعثر جديد لسوق العمل في أكبر اقتصاد حول العالم.

لكن صعود أسهم التكنولوجيا في “وول ستريت” والأسواق الآسيوية اليوم كانت وراء الحد من الاتجاه الصعودي في المعدن النفيس.

وعلى الجانب الاقتصادي، من المقرر إعلان بيانات النشاط الصناعي والخدمي في الولايات المتحدة إضافة إلى مبيعات المنازل الأمريكية القائمة وذلك في وقت لاحق من اليوم.

ويتجه المعدن الأصفر إلى تحقيق مكاسب محدودة في الأسبوع الجاري، حيث ارتفع بنحو 0.2 بالمائة حتى الآن، وهو ما يأتي بعد خسائر قوية في الأسبوع الماضي والتي كانت الأسوأ في غضون 5 أشهر.

وبحلول الساعة 7:24 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 1949.20 دولار للأوقية.

في حين تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة إلى 1938.70 دولار للأوقية.

وفي غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقارن أداء الورقة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 92.804.