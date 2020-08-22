«الائتمان» يعاود استقبال المواطنين.. بالفروع ومراكز الخدمة

أعلن بنك الائتمان عن استئناف استقبال العملاء والمراجعين اعتباراً من يوم غد الأحد خلال الفترة من 9:30 صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، وذلك وفق مواعيد مسبقة من خلال منصة «متى».

وقالت المتحدثة باسم البنك حباري الخشتي في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن بإمكان مستحقي قروض الزواج إجراء المعاملات المتعلقة بتسليم الشيكات والـ«ايبان» في «برج التحرير» ومقسم القرين و«الجهراء مول» ومقسم جليب الشيوخ.

وأضافت الخشتي أنه سيجري استقبال عملاء فرعي «غرناطة» و«العاصمة» في فرع «غرناطة» أما عملاء فرعي «الرقة» و«الفروانية» فبإمكانهم مراجعة فرع «الرقة» لإنجاز الخدمات من توقيع العقود وشطب الرهن وتسليم الشيكات الخاصة ببنوك «التجاري» و «وربة» و«الأهلي الكويتي» و«الأهلي المتحد» والشيكات الخاصة بقروض الشراء.

وأشارت إلى أن الفرع ذاته يقدم خدمات تسليم الـ«ايبان» لعملاء بنوك «الوطني وبيت التمويل والخليج وبرقان وبوبيان»، فضلاً عن خدمات سداد كامل رصيد المديونية والقروض العقارية «الاستملاك والفرز والرهن الثاني هدم إعادة بناء وتبادل» بموجب مواعيد مسبقة من خلال منصة «متى».

ولفتت في ما يتعلق بفئتي كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أن بإمكانهم مراجعة فرع «الفروانية» وفقاً لمواعيد مسبقة من خلال الاتصال الهاتفي على رقم «22303333».

وأفادت الخشتي أن نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك صلاح المضف عقد لقاء موسعا مع القيادات الوسطى في البنك من مديري الإدارات والأفرع والمراقبين ورؤساء الأقسام للوقوف على جهوزيتهم واستعداداتهم لاستئناف العمل في مختلف الفروع ومراكز الخدمة بعد إعلان مجلس الوزراء الانتقال إلى المرحلة الرابعة من خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في البلاد.