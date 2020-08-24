«بورصة الكويت» تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 70.57 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الإثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 70.57 نقطة ليبلغ مستوى 5201.82 نقطة بنسبة صعود بلغت 1.38 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 175.30 مليون سهم تمت عبر 9203 صفقة نقدية بقيمة بلغت 37.8 مليون دينار كويتي «نحو 132.3 مليون دولار أمريكي».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 20.24 نقطة ليبلغ مستوى 4133.78 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.49 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 85.8 مليون سهم تمت عبر 3163 صفقة نقدية بقيمة 5.7 مليون دينار «نحو 19.95 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 95.36 نقطة ليبلغ مستوى 5741.56 نقطة بنسبة صعود بلغت 1.69 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 89.44 مليون سهم تمت عبر 6040 صفقة بقيمة 32.05 مليون دينار «نحو 112.17 مليون دولار».

في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 26.93 نقطة ليبلغ مستوى 4140.65 نقطة بنسبة صعود بلغت 65ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 63.8 مليون سهم تمت عبر 2266 صفقة نقدية بقيمة 4.8 مليون دينار «نحو 16.8 مليون دولار».

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «فنادق» و«متحدة» و«المشتركة» و«خليج ت» اما شركات «شمال الزور» و«اهلي متحد» و«ارزان» و«استثمارات» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «عقار» و«أسيكو» و«تنظيف» و«الديرة» الأكثر انخفاضا.