البورصة تستعيد نشاطها الإيجابي بمكاسب 408 ملايين دينار

شريف حمدي

استعادت بورصة الكويت نشاطها الإيجابي سريعا بعد تراجع استهلت به تعاملات افتتاح الأسبوع، إذ جنحت مؤشرات السوق الثلاثة للارتفاع في نهاية تعاملات أمس على إثر عمليات شراء انتقائية استهدفت العديد من الأسهم القيادية بالسوق الأول، في مقدمتها سهم شمال الزور الذي حقق ارتفاعا في القيمة السعرية بنسبة 7.5% ببلوغه 327 فلسا.

وحظي السهم بكميات تداول كبيرة تجاوزت 33 مليون سهم بقيمة 10.3 ملايين دينار تشكل 27% من إجمالي السيولة المتدفقة للسوق في جلسة أمس.

وكان السهم تعرض لعمليات تصريف خلال الجلسات الأخيرة بعد الإقبال اللافت عليه في أعقاب إدراجه بالسوق في 16 أغسطس الجاري، ويبدو أن هناك من بدأ في تجميع السهم في جلسة أمس في ظل قناعة بالسهم خلال الفترة المقبلة.

وبلغت السيولة المتدفقة للسوق 37.8 مليون دينار ارتفاعا من 29.7 مليون دينار أول من أمس، وتركزت السيولة حول الأسهم القيادية بشكل لافت، حيث استحوذت 5 أسهم على 23.9 مليون دينار تشكل 63.2% من الإجمالي، تصدرها سهم شمال الزور بـ 10.3 ملايين دينار، تلاه سهم الوطني بـ 3.9 ملايين دينار، ثم سهم بيتك بـ 3.7 ملايين دينار، وسهم أهلي متحد بـ 3.6 ملايين دينار، وسهم زين بـ 2.4 مليون دينار، وجميع هذه الأسهم جنحت للارتفاع بشكل لافت خاصة سهم أهلي متحد.

وبلغت كميات التداول في جلسة امس 175.3 مليون سهم، تراجعا من 196.9 مليون سهم في جلسة أول من أمس بنسبة انخفاض 10.9%، وتصدر سهم فنادق القائمة الخضراء بـ 9.9%، بينما جاء سهم عقار على رأس قائمة الأسهم المتراجعة بـ 8.1%.

وبتحسن أداء السوق الأول من خلال الإقبال على أسهمه ذات القيم السعرية المرتفعة، حققت القيمة السوقية للبورصة الكويتية ارتفاعا في نهاية تعاملات أمس بنسبة 1.4%، إذ ارتفعت بقيمة 408 ملايين دينار لتصل القيمة السوقية الإجمالية إلى 30.06 مليار دينار.

وأنهت البورصة تعاملات أمس على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.7% محققا 95.3 نقطة ارتفاعا ليصل إلى 5741 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.5% مضيفا 20 نقطة لمكاسبه ليصل إلى 4133 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.4% من خلال 70.5 نقطة مكاسب ليصل إلى 5201 نقطة.