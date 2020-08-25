677 مليون دينار مكاسب سوقية للبورصة في جلستين

شريف حمدي

واصلت بورصة الكويت تحقيق المكاسب السوقية للجلسة الثانية على التوالي بنهاية جلسة تعاملات امس، وذلك على وقع استمرار الإقبال على الاسهم القيادية المدرجة بالسوق الاول وخاصة الاسهم البنكية، فضلا عن السهم حديث الإدراج وهو شمال الزور.

وارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت امس بنسبة 0.9% بإضافة 269 مليون دينار للمكاسب السابقة، وكانت البورصة حققت 408 ملايين دينار مكاسب سوقية أول من امس، ليصل الإجمالي الى 677 مليون دينار في الجلستين الأخيرتين.

ووصلت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات امس الى 30.33 مليار دينار، فيما قفزت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 55%، اذ بلغت قيمة تداولات جلسة امس 58.7 مليون دينار ارتفاعا من 37.8 مليون دينار.

وتركزت السيولة في الاسهم القيادية، اذ استحوذت 5 أسهم على 63% من إجمالي القيمة، تصدرها سهم البنك الوطني بـ9.7 ملايين دينار، تلاه سهم شمال الزور بـ9.6 ملايين دينار، ثم بيتك بـ9 ملايين دينار، وسهم أهلي متحد بـ 5.4 ملايين دينار، وسهم زين بـ3.3. ملايين دينار، وجميع هذه الأسهم ارتفعت باستثناء سهم شمال الزور الذي تراجعت قيمته السعرية امس بنسبة 0.3% ليصل الى 326 فلسا بعد تعرضه لعمليات تصريف لجني الأرباح.

وبلغت الكميات 268.6 مليون سهم، علما بأنها كانت تبلغ 175.3 مليون سهم في جلسة أول من امس، وتصدر «حيات كوم» القائمة الخضراء بنسبة 76.67%، بينما تصدر الوطنية الدولية القابضة التراجعات بـ 9.41%.

وأنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع جماعي للمؤشرات، اذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.1% محققا 64.6 مليون دينار مكاسب ليصل الى 5806 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.25% محققا 10.3 نقاط ليصل الى 4144 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام 0.9% بإضافة 46.7 نقطة ليصل المؤشر إلى 5248 نقطة.