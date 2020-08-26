“بلانتير” تقدم طلباً للإدراج المباشر في بورصة نيويورك{{{article.title}}}

أعلنت شركة “بلانتير” خطتها للإدراج العام في ​بورصة نيويورك​ عبر عملية إدراج مباشر.

وذكرت الشركة الأميركية العاملة في تحليل البيانات عبر الطلب المرسل لهيئة الأوراق المالية والبورصات، أنها حققت خسائر بقيمة 588 مليون دولار في عام 2019، بينما صعدت الإيرادات بنسبة 25% لتسجل 742.5 مليون دولار.

وفي النصف الأول من العام الحالي، خسرت “بلانتير” نحو 165 مليون دولار مقابل خسائر بقيمة 280 مليون دولار في نفس الفترة قبل عام واحد.

ويختلف الإدراج المباشر عن الإكتتاب العام، بأن الأول لا يصدر أسهماً جديدة، وإنما يتم بيع جزء من الحصص الموجودة بالفعل.