«الائتمان»: بدء استقبال العملاء في الفترة المسائية

أعلن بنك الائتمان الكويتي بدء استقبال العملاء في فروعه المختلفة خلال الفترة المسائية وفقا لمواعيد مسبقة عبر منصة “متى” من الساعة الرابعة عصرا حتى السابعة مساء.



وقالت الناطقة باسم البنك حباري الخشتي في تصريح صحفي اليوم السبت ان نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام للبنك صلاح المضف أصدر توجيهاته الى مديري الفروع للعمل خلال الفترة المسائية لافتة الى ان القرار يستهدف التيسير على المواطنين ومنحهم خيارات أوسع في ما يتعلق بمواعيد مراجعة البنك.



وأضافت ان المعاملات المتعلقة بتسليم الشيكات وال«IBAN» لمستحقي قروض الزواج بالإمكان إجراؤها في برج التحرير ومقسم القرين والجهراء مول ومقسم جليب الشيوخ وذلك حسب عنوان السكن المثبت في البطاقة المدنية.



وذكرت ان عملاء فرعي غرناطة والعاصمة سيجري استقبالهم في فرع غرناطة أما عملاء فرعي الرقة والفروانية فبإمكانهم مراجعة فرع الرقة لإنجاز الخدمات التالية توقيع العقود وشطب الرهن وتسليم الشيكات الخاصة ببنوك التجاري ووربة والأهلي الكويتي والأهلي المتحد والشيكات الخاصة بقروض الشراء.



وأوضحت ان الفرع ذاته يقدم خدمات تسليم الIBAN لعملاء بنوك الوطني وبيت التمويل والخليج وبرقان وبوبيان فضلا عن خدمات سداد كامل رصيد المديونية والقروض العقارية بموجب مواعيد مسبقة من خلال منصة “متى”.



وأفادت ان فئتي كبار السن «65 سنة فما فوق» وذوي الاحتياجات الخاصة بإمكانهم مراجعة فرع الفروانية وفقا لمواعيد مسبقة من خلال الاتصال الهاتفي على رقم «22303333».



ولفتت الخشتي الى اطلاق البنك تطبيق هويتي بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية الذي يتيح للعملاء الاستفادة من كافة خدمات البنك الكترونيا «online» دون الحاجة لمراجعة أي من فروع البنك إذ أغنت تلك الخدمات عن التوقيع الالكتروني.