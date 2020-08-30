«بورصة الكويت» تستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام 21.52 نقطة

استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية، اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشر السوق العام 21.52 نقطة ليبلغ مستوى 5310.68 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.41 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 298.3 مليون سهم تمت عبر 9613 صفقة نقدية بقيمة بلغت 38.9 مليون دينار كويتي «نحو 136.15 مليون دولار أميركي».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 21.8 نقطة ليبلغ مستوى 4194.04 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.52 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 221.2 مليون سهم تمت عبر 5995 صفقة نقدية بقيمة 11.4 مليون دينار «نحو 39.9 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الاول 21.4 نقطة ليبلغ مستوى 5874.51 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.37 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 77.13 مليون سهم تمت عبر 3618 صفقة بقيمة 27.4 مليون دينار «نحو 95.9 مليون دولار».

وارتفع مؤشر «رئيسي 50» 22.5 نقطة ليبلغ مستوى 4206.28 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.54 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 202.7 مليون سهم تمت عبر 4828 صفقة نقدية بقيمة 10.3 مليون دينار «نحو 36.05 مليون دولار».

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «قيوين أ» و«الهلال» و«حيات كوم» و«الانماء» اما شركات «بتروجلف» و«أعيان» و«أرزان» و«أهلي متحد» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «بيت الطاقة» و«النخيل» و«انجازات» و«أرجان» الأكثر انخفاضا.