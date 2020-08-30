بورصة البحرين تغلق على ارتفاع بنسبة 0.57% عند 1380.89 نقطة{{{article.title}}}

30 أغسطس، 2020
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أغلقت بورصة ​البحرين​ على ارتفاع بنسبة 0.57% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 1380.89 نقطة، وتصدر سهم “بنك البحرين و​الكويت​” قائمة أكبر الرابحين حيث ارتفع بنسبة 5.04%، بينما كان سهم “bahrain commercial facilities” أكبر الخاسرين إذ تراجع بنسبة 7.41%.

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