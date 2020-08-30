بورصة عمان تغلق على ارتفاع بنسبة 0.38% عند 3751.52 نقطة{{{article.title}}}

31 أغسطس، 2020
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أغلقت ​بورصة عمان​ على ارتفاع بنسبة 0.38% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 3751.52 نقطة، وتصدر سهم “oman investment finance” قائمة أكبر الرابحين حيث ارتفع بنسبة 4.3%، بينما كان سهم “oman and ​emirates​ holding” أكبر الخاسرين إذ تراجع بنسبة 4.08%.

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