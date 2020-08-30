بورصة فلسطين تغلق على انخفاض بنسبة 0.13% عند 445.11 نقطة{{{article.title}}}

31 أغسطس، 2020
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أغلقت بورصة فلسطين على انخفاض بنسبة 0.13% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 445.11 نقطة، وتصدر سهمwataniya Palestine mobile”” قائمة أكبر الرابحين حيث ارتفع بنسبة 4.05%، بينما كان سهم “​بنك فلسطين​” أكبر الخاسرين إذ تراجع بنسبة 2.44%.

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