صادرات النفط من الخام الكويتي لليابان تسجل تراجعاً بنسبة 34.8 بالمئة

أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين أن صادرات الكويت من النفط الخام إلى اليابان تراجعت في شهر يوليو الماضي بنسبة 8ر34 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 40ر4 مليون برميل اي 142 الف برميل يوميا وذلك للمرة الرابعة على التوالي.



وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي إن دولة الكويت بصفتها رابع أكبر مزود للنفط في اليابان زودت 8ر6 بالمئة من إجمالي وارداتها من الخام مقارنة مع 1ر7 بالمئة في الشهر نفسه من العام الماضي.



وبشأن اجمالي واردات اليابان من النفط الخام قالت الوكالة إنها انخفضت بنسبة 9ر31 بالمئة في يونيو الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 09ر2 مليون برميل يوميا في تراجع للشهر السابع على التوالي.



واحتفظت السعودية بصدارة قائمة موردي اليابان بالنفط رغم تراجع الواردات من المملكة بنسبة 7ر8 بالمئة عن العام السابق فيما حلت الإمارات في المرتبة الثانية بشحنات بلغت 711 ألف برميل يوميا بانخفاض 22 بالمئة.



وجاءت قطر في المرتبة الثالثة بشحنات بلغت 160 الف برميل يوميا فيما حتلت البحرين المرتبة الخامسة ب 47 ألف برميل يوميا على التوالي.



وتعد اليابان الفقيرة بالموارد ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة وتعتمد على وارداتها من النفط والغاز والفحم.