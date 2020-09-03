برميل النفط الكويتي يحقق ارتفاعا 12 سنتا ليصل 45.95 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 12 سنتا ليبلغ 45.95 دولار في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 45.83 دولار في تداولات يوم أمس الأول، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وانخفض أمس الخامان القياسيان ما يزيد عن 2% أمس الأربعاء، فيما تراجع خام غرب تكساس لأدنى مستوى إغلاق في نحو 4 أسابيع، وبرنت لأضعف مستوى منذ 21 أغسطس/آب.

وعالميا، تحوم أسعار النفط قرب أدنى مستوى في عدة أسابيع، اليوم الخميس، إذ تضررت المعنويات بفعل قلق إزاء انخفاض استهلاك البنزين في الولايات المتحدة وتعثر التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 سنتات أو ما يعادل 0.10% إلى 41.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:26 بتوقيت غرينتش.

وانخفض خام برنت سنتا أو ما يعادل 0.02% إلى 44.42 دولار للبرميل.

العربية.نت