«الشال»: 5.4 مليارات دينار سيولة البورصة في 8 أشهر

نصف الشركات المدرجة حصلت على 0.7% فقط من السيولة منذ بداية العام الحالي

6 شركات بالسوق الأول استحوذت على 78.7% من سيولته بـ 450.7 مليون دينار

قال تقرير الشال الأسبوعي إن أداء بورصة الكويت خلال شهر أغسطس الماضي، كان موجبا مقارنة بأداء شهر يوليو، حيث ارتفعت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة مع أداء إيجابي للمؤشرات، بارتفاع مؤشر السوق الأول بنحو 8.1%، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 2.4%، وارتفع كذلك مؤشر السوق العام بنحو 6.6% ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 6.8%.

وارتفعت سيولة البورصة في شهر أغسطس مقارنة بسيولة شهر يوليو، حيث بلغت السيولة نحو 690.8 مليون دينار مرتفعة من مستوى 528.7 مليون دينار لسيولة شهر يوليو، وارتفع معدل قيمة التداول اليومي لشهر أغسطس إلى نحو 36.4 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 44.4% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يوليو حين بلغ 25.2 مليون دينار.

وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، أي في 157 يوم عمل، نحو 5.43 مليارات دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 34.6 مليون دينار، مرتفعا بنحو 5.5% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2019 البالغ نحو 32.8 مليون دينار، ومرتفعا أيضا بنحو 9% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل 2019 البالغ نحو 31.8 مليون دينار.

ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.7% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1% فقط من تلك السيولة، و7 شركات من دون أي تداول.

أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2.9% من قيمة الشركات المدرجة على نحو 6.4% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة وإن خفتت حدة ذلك الانحياز. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر أغسطس 2020 فكانت كالتالي:

٭ حظي السوق الأول بنحو 572.7 مليون دينار أو ما نسبته 82.9% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته «9 شركات» على 89% من سيولته ونحو 73.8% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر «10 شركات» على ما تبقى أو نحو 11% من سيولته، وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عاليا، حيث حظيت 6 شركات ضمنه على نحو 78.7% من سيولته، بما يعادل 450.7 مليون دينار.

٭ حظي السوق الرئيسي بنحو 118.1 مليون دينار أو نحو 17.1% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 89% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 11% من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للارتقاء مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.