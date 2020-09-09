شركة الرياضة الإلكترونية المدعومة من ديفيد بيكهام تسعى لطرح أسهمها في بورصة لندن{{{article.title}}}

تسعى شركة الرياضات الإلكترونية “جوليد إيسبورتس” – التي يمتلك النجم ديفيد بيكهام حصة بها – إلى جمع 20 مليون إسترليني من خلال طرح أسهمها في بورصة لندن.

ومن المقرر استخدام تلك الأموال التي يتم جمعها من طرح الأولي للأسهم لتوسيع أعمالها، وضم لاعبين جدد، ولتمويل دخولها إلى عالم الألعاب عبر ​الإنترنت​ المزدهر.

كما سيستخدم نجم ​كرة القدم​ بيكهام أيضًا نفوذه العالمي وقاعدة متابعيه، لدعم تطوير العلامة التجارية للشركة وأعمالها.

وسيتم عرض الأسهم في البداية على كبار المستثمرين الشهر المقبل، ولكن بعد ذلك سيتم تداولها بحرية في سوق الأسهم، بحيث يمكن لأي شخص شرائها.