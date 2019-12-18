البورصة تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاربعاء على ارتفاع المؤشر العام 3ر22 نقطة ليبلغ مستوى 7ر6161 نقطة بنسبة 36ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر115 مليون سهم تمت من خلال 7144 صفقة نقدية بقيمة 7ر23 مليون دينار كويتي «نحو 2ر78 مليون دولار امريكي».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1ر2 نقطة ليصل الى مستوى 4844 نقطة بنسبة 04ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 6ر77 مليون سهم تمت عبر 3198 صفقة نقدية بقيمة 4ر5 مليون دينار «نحو 8ر17 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الاول 32 نقطة ليصل لمستوى 5ر6828 نقطة بنسبة 47ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 38 مليون سهم تمت عبر 3946 صفقة بقيمة 3ر18 مليون دينار «نحو 3ر60 مليون دولار».

وكانت شركات «العيد» و«اصول» و«اسمنت ابيض» و«سنرجي» و«ثريا» الاكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم «اعيان» و«تنظيف» و«اهلي متحد» و«بتروجلف» و«خليج ب» الاكثر تداولا فيما كانت شركات «سكب ك» و«اموال» و«مراكز» و«قيوين» و«اسمنت خليج» الاكثر انخفاضا.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الاولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وادوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة «ريتس» وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والاصول العقارية.

ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها مما يسمح للمستثمرين الافراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة الى شراء او تمويل ممتلكات او اصول.